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الثلاثاء 18 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يسعي لمواصلة الانتصارات في الدوري على حساب الداخلية

بيراميدز
بيراميدز
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يسعى فريق بيراميدز لمواصلة الانتصارات في الدوري عندما يستضيف نظيره فريق الداخلية في التاسعة والربع من مساء اليوم الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.

ويتطلع بيراميدز لحصد الثلاث نقاط للاقتراب من المركز الثاني ووصافة الدوري حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 43 نقطة خلف فيوتشر صاحب المركز الثاني والأهلي المتصدر. 

وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الداخلية في إطار لقاءات بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - محمد الشيبي - علي جبر

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر  - محمود دونجا - وليد الكرتي - إسلام عيسى - هشام محمد - بلاتي توريه - مصطفى فتحي  - رمضان صبحي

خط الهجوم: دودو الجباس - فخري لاكاي

بيراميدز والداخلية الدوري الممتاز جايمي باتشيكو