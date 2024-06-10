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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلمانية تطالب بوضع مبادئ توجيهية أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

النائبة حياة خطاب
النائبة حياة خطاب
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قدمت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ الشكر لرئيس  مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على منحها الكلمة كما قدمت الشكر للنائب احمد ابو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ عن دراسة المقدمة له بعنوان : الشباب والذكاء الاصطناعي .. الفرص .. التحديات ، موضحة ان البعض استعرض كل المعلومات عن الذكاء الاصطناعي ولكن لابد من الإشارة لعدة أمور. 

واضافت خطاب خلال كلمتها بالجلسة العامة للشيوخ اثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب احمد ابو هشيمة،  ان من الممكن ان تتعارض اهداف الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية الأساسية ، كما ان عدم التحكم في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي الي كارثة وجودية ، موضحة انه من الممكن ايضا ان يؤدي ايضا الي الافتقار في الإبداع.

وشددت عضو مجلس الشيوخ الي ضرورة وضع مبادىء توجيهية اخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ولأغراض مفيدة ، بجانب اعداد وتنفيذ قوانين للحماية من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال ثاني أيام مناقشة مجلس الشيوخ للدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة،  والتي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل ملايين الوظائف اللي ستختفي والتي سيحل محل بعضها  وظائف أخرى ويختفي تماما بعضها الآخر.    

النائبة حياة خطاب مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لجنة الشباب والرياضة الشباب والذكاء الاصطناعي