مكتبة الإسكندرية تُنظم ورش عمل وندوات عن الكعبة المشرفة

تنظم مكتبة الإسكندرية، بادارة الدكتور أحمد زايد، و من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي ومكتبة النشء بقطاع المكتبات، ندوة وورش عمل بعنوان «طرز وفنون كسوة الكعبة المشرفة«، وذلك يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، بمركز المكتبات بالمسرح الصغير، يقدمها مجموعة من المتخصصين في الحضارة والفنون الإسلامية.

تضم الندوة محاضرات نظرية وعملية حول تاريخ صناعة كسوة الكعبة عبر العصور، ويليها مجموعة من ورش العمل عن زخارف كسوة الكعبة وطرق صناعتها وصورتها في الفن الشعبي، مع تدريب عملي لشرح العناصر الزخرفية بكسوة الكعبة المحفوظة في مكتبة الإسكندرية.

وكانت قد أعلنت مكتبة الإسكندرية، من خلال قطاع التواصل الثقافي، عن ندوة بعنوان "آثار ومتاحف مصر بين الحفاظ على الإرث الحضاري الفريد وتعزيز الريادة السياحية" وذلك في إطار دعوة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، للأستاذ الدكتور خالد العناني؛ وزير السياحة والآثار السابق ومرشح مصر لمنصب المدير العام لليونسكو، تُعقد الندوة يوم الأربعاء، الموافق 12 يونيو 2024 الساعة 5.00 مساءً، بقاعة الاطلاع، بمبنى المكتبة الرئيسي.

تأتي دعوة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الله زايد للأستاذ الدكتور خالد العناني للحديث عن إسهاماته في حماية التراث الثقافي بمصر، وخاصة بعد ترشيحه لمنصب المدير العام لليونسكو للفترة من 2025 إلى 2029، لما له من خبرة واسعة في مجال الآثار والسياحة، إلى جانب مساهماته الأكاديمية والإدارية التي تؤهله لهذا المنصب الرفيع، والذي يمثل خطوة استراتيجية لمصر مما يعكس مكانتها البارزة في مختلف المجالات؛ الثقافية والحضارية.

أن ترشيح سيادته يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم.