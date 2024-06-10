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الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة دمياط يتفقد لجان الاختبارات الإلكترونية لطلاب كلية الطب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أجرى  الدكتور حمدان ربيع المتولي ىئيس جامعةدمياط  جولة تفقدية صباح اليوم ١٠ يونيو ٢٠٢٤ لجان الاختبارات الإلكترونية لطلاب المستوى الأول بكلية الطب المنعقدة بمعامل مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جاءت تلك الجولة في إطار متابعة سير العملية الامتحانية بكليات الجامعة ، بحضور الأستاذ الدكتور وائل عبد القادر عوض عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، والدكتور أمنية البطراوي عميد كلية الطب ، والأستاذ الدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسيدة الأستاذ الدكتور نصرة أيوب وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات المعامل ومدى الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الامتحانية دون رصد أية مشكلات أو معوقات.

كما أشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة دمياط تعمل على تطوير المنظومة التعليمية بها من خلال رقمنتها تماشياً مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي تحقيقاً لأهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي المنظومة التعليمية تطوير المنظومة التعليمية خدمة المجتمع وتنمية البيئة شئون خدمة المجتمع