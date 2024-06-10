رئيس جامعة طنطا يفتتح مستشفى الكلى الجديد

افتتح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم مستشفى أمراض وجراحات الكلى، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور حسن التطاوى المشرف العام على المستشفيات الجامعية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ومديرو المستشفيات بالجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكي، أن المستشفى يعد أول مركز تميز طبي وبحثى متقدم ورقمي يواكب الجيل الرابع من المستشفيات التعليمية دوليا، لأمراض وجراحات الكلى لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا وتم انشاؤها بأعلى المعايير الدولية وتواكب الجيل الرابع من المستشفيات، مشيرا الى أن افتتاحها، يأتي في إطار جهود الجامعة المتواصلة لتطوير المنظومة الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تولى تطوير القطاع الطبي اهتماما بالغا، موضحا أن المستشفى ستقوم بتقديم خدمات الرعاية الطبية لمرضى أمراض وجراحات الكلى والمسالك البولية بمعايير صحية متكاملة من خلال فريق طبي متميز مدرب على أعلى مستوى، مشيدا خلال جولته بمختلف أقسام المستشفى بالتجهيزات الطبية بوحدة زراعة الكلى وغرف العمليات المجهزة بنظام الكبسولة وغرف المرضى.

أوضح الدكتور أحمد غنيم أن مستشفى أمراض وجراحات الكلى، مقامة على مساحة ٩٠٠ متر مربع وتتكون من دور أرضى وخمس طوابق وبدروم مخصص لخدمات التعقيم والتعبئة والتغليف والمخازن وتحتوي على عناية خاصة لمرضى زراعة الكلى وعناية مركزة ٧ سرير وعناية متوسطة ١٤ سرير وغرفتين عزل لغسيل الحالات الخاصة وغرفة عمليات مجهزة لاستخدام الروبوت ومعمل أبحاث علمية على أحدث مستوى يتم تجهيزه لتدريب شباب الأطباء على المناظير والروبوت، و٣ قاعات تعليمية متوسط ٥٠ الى ٧٠ طالب ومدرج تعليمي متصل مباشرة بالعمليات يتسع لـ١٥٠ شخص لعقد ورش العمل والمؤتمرات العلمية وعنابر لرعاية المرضى وعنبر خاص للغسيل الكلوي للأطفال المصابين بفشل مزمن لأى أسباب مرضية بالإضافة إلى وجود أحدث تقنية ألمانية لتحضير سائل الغسيل وتعقيمه مباشرة دون تدخل بشرى.