غراب: لن أسمح بالتعدي على الأرض الزراعية خلال إجازة عيد الفطر

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة وبمحيط المساجد التي ستشهد صلاة العيد بنطاق المحافظة مع استمرار حملات رفع الإشغالات المخالفة من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مساء اليوم مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات العامة بالديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام ومراد رأفت السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات وسعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة والدكتورة ناهد مصطفي الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية وذلك بقاعه اجتماعات الديوان العام.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية للتصدي لمنع التعديات على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفة في مهدها بكل حزم دون أي تهاون وذلك خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي إهمال أو تراخي في العمل

وأضاف المحافظ، أن اجازه العيد فرصه حقيقية لإثبات الذات لدي كل مسؤول فعلينا جميعا أن نعمل بجد واجتهاد ليقضي المواطن أوقاتا سعيدة خلال اجازه العيد.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومنافذ بيع السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتطبيق القانون علي المخالفين.

وقال المحافظ لرؤساء المراكز والمدن والأحياء تواجدكم بالشارع والتحامكم بالمواطنين يُساهم في التعرف علي مشكلاتهم وايجاد حلول عاجله لها ويعمل علي تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم

وفي نهاية الاجتماع أشاد محافظ الشرقية بالجهد المبذول خلال الفترة الماضيه، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدًا في توفير احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.