مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مواد غذائية في عدد من الدول

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، العديد من المواد الغذائية في عدد من الدول.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم السبت أن المركز وزع 253 طنا و500 كيلو جرام من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين في مناطق صيدا وصور وحاصبيا والكورة في لبنان، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023.

كما وزع المركز 29 طنا و800 كيلو جرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في إقليم طاوا بالنيجر استفاد منها 3100 فرد بواقع 500 أسرة، بالإضافة إلى 19 طنًا و950 كيلو جرام من السلال الغذائية للفئات الأشد احتياجا في منطقة واكم بالعاصمة السنغالية داكار استفاد منها 285 أسرة، وتوزيع 11 طنًا من السلال الغذائية في منطقة دقيل بأنجمينا للأسر الأكثر احتياجًا في تشاد استفاد منها 1020 فردا.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 4 أطنان من السلال الغذائية في محافظة سكرابار بألبانيا استفاد منها 660 فردا، إلى جانب توزيع 350 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة بيشمبر فور ببنجلاديش استفاد منها 1911 فردا.

وفي السياق، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع حياة التطوعي السعودي الثاني في مدينة الريحانية الحدودية بولاية هاتاي بتركيا لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا المنفذ خلال الفترة من 6 حتى 13 أبريل الجاري، حيث قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز بالكشف على 483 حالةً في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام، إلى جانب إجراء 52 عملية جراحية، وتنفيذ 630 صورة إشعاعية، وتقديم 2004 وحدات دوائية.