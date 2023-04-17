رئيس مدينة سفاجا: رفع درجة الطوارئ في أعياد الربيع واستعداد لاستقبال عيد الفطر

أعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، تزامنا مع احتفال بأعياد الربيع رفع حالة الطوارئ، والاستعدادات في جميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة لاستقبال أهالي سفاجا والزائرين في جميع المزارات السياحية بنطاق المدينة.

ووجه شعبان، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق ومتابعة المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات أعياد الربيع، مع استمرار معارض بيع السلع الرئيسية المخفضة للمواطنين.

أكد رئيس المدينة، أنه تم الدفع بسيارة إسعاف بكامل الطقم الخاص بها وعدد 2 منقذ (غطاس) بكامل معداته وعدد 2 مسؤول من موظفي الوحدة المحلية لمدينة سفاجا مع توفير المياه العذبة لكل شاطئ من شواطئ المدينة لسرعة توفير متطلبات رواد الشواطئ وتذليل أي عقبات وحل أي مشكلة أو طارئ قد يحدث في أي وقت.

وشدد شبعان، على إدارة الأزمات وجميع الإدارات المعنية، على تشديد المراقبة على الأسواق والمطاعم ومنع أي تجاوزات بالتنسيق بين إدارة التموين بسفاجا والجهات المعنية، والاطمئنان توافر الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية والوقود والمتابعة والرد على أي شكاوى خلال أيام العيد

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