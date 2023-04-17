أمريكا تستعد لإطلاق 2.4 مليار ذكر بعوض معدل جينيا لمكافحة الفيروسات

تستعد أمريكا لإطلاق 2.4 مليار من ذكور البعوض المعدل وراثيًا لمكافحة الفيروسات ومحاربة بعض الأمراض الفتاكة، وسوف يطلق البعوض في مناطق ولاية كاليفورنيا ولأن بعوض المعدل من الذكور لا يعض، وتم تطويره ببروتين خاص بحيث إنه عندما يتم التزاوج مع أنثى بعوضة، فإن النسل الوحيد القابل للحياة الذي تنتجه هو أيضا الذكور.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن شهرمارس الماضي، سمحت وكالة حماية البيئة لشركة " أوكسيتك" للتكنولوجيا الحيوية ومقرها المملكة المتحدة بإطلاق ما يقرب من 2.4 مليار من البعوض المعدل وراثيًا حتى 2024، وقررت توسيع تجربتها الحالية في فلوريدا، وبدء مشروع تجريبي جديد في سنترال فالي بكاليفورنيا، حيث يتزايد أعداد البعوض.

وتستهدف الشركة أن يساعد إطلاق الحشرات المعدلة وراثيًا في السيطرة على "البعوضة الزاعجة " التي تنشر أمراضًا مثل حمى الضنك، وزيكا، وشيكونونيا، والحمى الصفراء في بلدان أخرى في كاليفورنيا، حيث ارتفعت الأرقام في السنوات الأخيرة، وساعدت ظروف الجفاف المدمرة في الولاية مع انخفاض منسوب المياه في الأنابيب والبرك، والركود في مجاري المياه، وانخفاض هطول الأمطار على شبكات المياه على ازدياد أعداد البعوض.