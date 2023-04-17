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الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رامى رضوان يشيد بأغنية "الجمال معاملة" لدينا سمير غانم

مسلسل جت سليمة
مسلسل جت سليمة
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اعرب  الإعلامي رامي رضوان عن اعجابه وسعادته بأغنية «الجمال معاملة»، التي قدّمتها زوجته دنيا سمير غانم، ضمن حلقة أمس من مسلسل جت سليمة، الذي تُشارك به خلال الماراثون الدرامى الرمضانى  2023 حيث تُواجه الاغنية  فكرة التنمر وهي الظاهرة السلبية المنتشرة نوعًا ما.


وكتب رضوان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «إيه جمالك وجمال الأغنية وجمال مضمونها ومعانيها ده.. ما شاء الله.. ربنا يجعل تأثيرها إيجابي على كل الناس يا رب.. ربنا يباركلك حبيبتي.. وكل التحية لصناع العمل المحترمين».

أغنية «الجمال معاملة» كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمرو مصطفى ضمن احداث مسلسل جت سليمة المكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات ، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

اغنية الجمال معاملة مسلسل جت سليمة دنيا سمير غانم ورامى رضوان