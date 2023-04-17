رئيس العراق يؤكد استعداد بلاده لبذل الجهود في تأمين حوار بناء بالسودان

الإثنين 17/أبريل/2023 - 01:10 م

أكد رئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، استعداد بلاده لبذل الجهود في تأمين حوار بنّاء بالسودان. وقال "رشيد" - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: "نتابع بألم التطورات المؤسفة في جمهورية السودان التي التي راح ضحيتها مواطنون وتضررت مؤسسات وتعطلت فرص لمواصلة البناء والتقدم في المسار الديمقراطي والسلمي في البلد الشقيق".

وأضاف: "ثقتنا الأكيدة بحكمة الإخوة في السودان وقدرتهم على الحوار السلمي الديمقراطي كفيلة بأن نطمئن على تجاوز هذه الأزمة بالوقف الفوري للقتال والأعمال المسلحة، بما يحفظ حرمة الدم والعودة إلى مسارات الديمقراطية والسلام"، معربًا عن حرص العراق الشديد على أمن وسلام السودانيين وعلى ديمقراطية النظام السياسي.

وعبر الرئيس العراقي عن أمله بنبذ استخدام السلاح والقوة والعنف مابين الأشقاء والركون إلى ثوابت الديمقراطية لتعزيز فرص الحوار بما يحفظ الحياة والسلام والعدل، مؤكدًا استعداد العراق لبذل الجهود والمساعدة في تأمين فرص الحوار البنّاء وبما يسهم في تغليب منطق السلام ويعزز التوجه الديمقراطي.

وتابع "نتضرع من أجل حفظ الحياة والأمان"، مجددًا "ثقته برجاحة العقل وبالحكمة التي عُرف بها الأشقاء في جمهورية السودان الشقيقة".