وزير الدفاع الروسي: المرحلة الأخيرة من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ ستبدأ غدا

الإثنين 17/أبريل/2023 - 12:22 م

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن المرحلة الأخيرة من التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ ستبدأ اعتبارا من الغد، مشيرا إلى أن حاملات صواريخ استراتيجية ستعمل على تنفيذ ضربات صاروخية بعمليات إطلاق إلكترونية.

وقال شويجو - خلال اجتماع مع الرئيس الروسي، اليوم الاثنين - إن "حاملات الصواريخ الاستراتيجية ستتوجه إلى وسط المحيط الهادئ في محاكاة لهجمات على مجموعات السفن التابعة لعدو وهمي".

وكان وزير الدفاع الروسي قد أعلن الجمعة الماضية رفع تأهب أسطول المحيط الهادئ بكامل قوته إلى أعلى درجات الاستعداد؛ في إطار إجراء تفتيش مفاجئ بهدف تقييم حالة هذا الأسطول، وزيادة جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية والقوات لحل المهام في جميع الاتجاهات الاستراتيجية.