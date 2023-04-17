ads
الإثنين 17 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قرينة السيسي بمناسبة شم النسيم: أدام الله فرحتنا والسعادة في حياتنا

قرينة الرئيس السيسي
قرينة الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

هنأت السيدة انتصار عامر، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسى، شعب مصر العظيم بمناسبة احتفالات شم النسيم.
وقالت قرينة الرئيس على صفحتها الشخصية “فيس بوك”: “أتقدم بالتهنئة للشعب المصرى بمناسبة احتفالات شم النسيم ، أدام الله فرحتنا وبهجتنا والسعادة فى حياتنا، كل عام ونحن جميعا بخير وسعادة”.

وفي سياق آخر تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس "سلفا كير"، رئيس جمهورية جنوب السودان.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان، في ضوء الروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتميزة بين الدول الثلاث، ودور مصر وجنوب السودان في دعم استقرار وسلامة السودان.

وأكد الرئيسان خطورة الأوضاع الحالية والاشتباكات العسكرية الجارية، مؤكدين كامل الدعم للشعب السوداني الشقيق في تطلعاته نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين وجها نداءً للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، مناشدين الأطراف كافة بالتهدئة، وتغليب صوت الحكمة والحوار السلمي، وإعلاء المصلحة العليا للشعب السوداني.

كما أعرب الرئيسان عن استعداد مصر وجنوب السودان للقيام بالوساطة بين الأطراف السودانية، حيث إن تصاعد العنف لن يؤدي سوى إلى مزيد من تدهور الوضع، بما قد يخرج به عن السيطرة، مؤكدين أن ترسيخ الأمن والاستقرار، هو الركيزة الضامنة لاستكمال المسار الانتقالي السياسي، وتحقيق البناء والتنمية في السودان.
 

إنتصار عامر قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي شم النسيم احتفالات شم النسيم التهنئة للشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي