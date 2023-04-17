أحداث مشوقة في الحلقات الـ25 والعاشرة من النصف الثاني لدراما رمضان

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "أحداث مشوقة في الحلقات الـ25 والحلقات العاضرة من للنصف الثاني لدراما رمضان".

وفي مسلسل حرب طلب الشيخ عثمان صور الرائد عمر الإمام حتى تكون معه، لأن هدفه الأساسي اغتياله، وتتطور الأحداث مع استكمال الرائد عمر والضابط أحمد سعيد عبدالغني عمليات التحريات عن الشيخ عثمان وكل ما له علاقة به.

وفي مسلسل جعفر العمدة، أبلغ عصام السقا محمد رمضان مكان المستشفى الذي يوجد به بلال شامة بعد تعرضه لحادث سيارة، ووصل المستشفى وسأل عن بلال واكتشف أنه هرب وفوجئ بأن زوجته دلال كانت موجودة في المستشفى.

وفي مسلسل الكبير أوي، تقدم كمال أبو رية بطلب الزواج من سما إبراهيم، وتعجل جوني لقراءة الفاتحة قبل دخول الكبير الدوار والاعتراض على الزيجة، وبخاصة أنه يبحث عن حفني لأنه مجرم خطير.

وفي مسلسل عملة نادرة، أحرقت نيللي كريم محل جمال سليمان، وحاول رجال النجع إطفاء الحريق مع وصول عبدالجبار لمكان الحريق، وصُدم مما حدث.

وفي مسلسل حضرة العمدة، دخل أحمد رزق في نقاش حادة مع روبي عمدة قرية تل شبورة وقال لها إن شلباية هي مستريح القرية وتعمل في مجال توظيف الأموال لكنه لا يمتلك أي دليل ضدها.