"هيثم سالم" مديرا للمالية بجنوب سيناء للعام الثاني

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، المحاسب هيثم سالم عوف مدير المديرية المالية بجنوب سيناء.

وقدم له التهنئة لتجديد وزير المالية الثقة وصدور القرار رقم 184 لسنة 2023 بتجديد ندبه مديرا للمديرية للعام الثاني على التوالي.

وأكد فودة، خلال تهنئته بضرورة التواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة بين وزارة المالية وديوان عام المحافظة، ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تضعها الدولة تنفيذا لرؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة والتي يأتي في مقدمتها التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي.

ووجه المحافظ ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل المساهمة في تحقيق كافة الخطط وفقا للمدد الزمنية المقدرة واكد ان الدولة تولي اهتماما كبيرا للمتميزين كلٌ في موقعه.

من جانبه أعرب مدير المديرية المالية عن خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد معيط وزير المالية لتجديد الثقة، وخالد فوده محافظ جنوب سيناء على ما يبذله من جهد لتحقيق التنمية على أرض المحافظة وما يقدمه من دعم مستمر لكافة الوحدات والقطاعات الإدارية في نطاق المحافظة.