وزيرة خارجية ألمانيا تناشد بلينكن ونظيره الصيني عقد اجتماع لمناقشة تايوان

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ضرورة عقد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني تشين جانج، في أقرب وقت ممكن، على خلفية الوضع الجاري حول تايوان، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت بيربوك يوم الأحد في مقابلة مع تلفزيونZDF: "من المّهم في رأيي أن يعقد هذا الاجتماع في المستقبل القريب"، مشيرة إلى أن بلينكن أعلن خلال الاجتماع الأخير لوزراء مجموعة العشرين G20، أنّه سيلتقي مع نظيره الصيني، إلا أن حادثة إسقاط المنطاد الصيني على يد الأمريكيين فوق الأطلسي حالت دون ذلك.

يشار إلى أن الوزيرة بيربوك تحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع G7 في مدينة كارويزاوا السياحية في اليابان، وسيستمر هذا الاجتماع حتى 18 أبريل الجاري.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في وقت سابق، عن مصادر، أن الصين ترفض السماح لبلينكن بزيارة بكين بسبب مخاوف من أن مكتب التحقيقات الفدرالي سيصدر نتائج التحقيق في ما يعتقد أنه بالون استطلاع عسكري صيني أسقطته الولايات المتحدة في فبراير.