رئيس اللجنة البارالمبية يهنئ ياسمينة عيسى بذهبية البرازيل للريشة الطائرة

قدم الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية التهنئة للاعبى المنتخب القومى للريشة الطائرة لذوى القدرات الخاصة بعد تتويجها بذهبية بطولة البرازيل الدولية والتي أقيمت بمدينة ساو باولو خلال الفترة من 10 وحتى 16 أبريل الجاري.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى بأن هذا التتويج نتاج عمل متواصل وتعاون بين اللجنة البارالمبية والاتحاد كما تفعل اللجنة مع جميع الاتحادات التى تهتم لذوى الاعاقة وسوف يتم تكريم جميع الأبطال أصحاب الإنجازات الدولية والعالمية من قبل اللجنه تشجيعا لهم على إنجازاتهم وتحفيزًا لغيرهم من اللاعبين على بذا الجهد لتحقيق المراكز الأولى لضمان ارتفاع تصنيفهم وتحقيقهم للعلامة الكاملة التى تؤهلهم للاشتراك فى بارالمبياد باريس 2024.

وحصدت "عيسى" الميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات رفقة الأمريكية "جايكي سايمون".

وفاز الزوجي المصري الأمريكي على الزوجي التايواني بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-17، 21-16".

وكان الزوجي المصري الأمريكي قد فاز في نصف النهائي على زوجي من هونج كونج بنتيجة 2-0 أيضًا حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-8، 21-7".

وتعد البطولة من البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي والتي تمنح الفائز بها نقاط في سباق التأهل لبارالمبياد باريس 2024.

الجدير بالذكر، أن ياسمينه عيسى من ضمن اللاعبات التي يضع عليها اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله آمالًا كبيرة للصعود لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة رفقة زميلتها شيماء سامي وزميلهما أحمد الدكروري.