استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في نهاية تعاملات اليوم الأحد، أمام الجنيه في معظم البنوك المصرية.



حيث وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيها للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.96 جنيه للشراء و34.08 جنيه للبيع.



كما وصل سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.56 جنيه للشراء و38.7 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.59 جنيه للشراء و34.72 جنيه للبيع.



وسجل سعر الـ 100 ين ياباني نحو 23.14 جنيه للشراء و23.22 جنيه للبيع، ووصل سعر اليوان الصيني نحو 4.48 جنيه للشراء و4.49 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، كما بلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.23 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي نحو 100.7 جنيه للشراء و101.05 جنيه للبيع.

