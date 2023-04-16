أول ظهور لمرتضى منصور عقب الحكم بعزله من رئاسة نادي الزمالك

هنأ المستشار مرتضى منصور المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، في أول ظهور له عقب صدور حكم القضاء الادراي بعزله من منصبه كرئيس لنادي الزمالك.

وقال منصور في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": اتقدم واعضاء مجلس الإدارة بالتهنئة إلى المسيحيين بعيد القيامة المجيد.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي يطالبون فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وقررت المحكمة زوال صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وباعتبار منصب رئيس مجلس إدارة النادي شاغرا، وألزمت مجلس الإدارة بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة لمنصب رئيس للنادي.