بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل أمام الشرطة العسكرية على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي بنطاق مدينة ومركز الضبعة، وتم نقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزي لتلقي العلاج اللازم.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح، 8 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم بالطريق المشار إليه.

تنشر "البوابة نيوز" أسماء المصابين وهم:

1- جالى خميس عجيل 41 سنة، الضبعة، اشتباه نزيف داخلي وكدمات وسحجات بالجسم.

2- ملك جالى خميس 10 سنوات، الضبعة، كدمات بالوجه والجسم واشتباه كسر باليد اليمنى.

3- عبد الرازق خميس عجيل 30 سنة، الضبعة، اشتباه نزيف داخلي كدمات وسحجات بالجسم.

4- سارة جالى خميس 7 سنوات، الضبعة، كدمات بالوجه والجسم وجرح قطعي بالجبهة.

5- أحمد طارق فتحي 23 سنة، الجيزة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمة باليد اليسرى.

6- مهام طارق فتحي 25 سنة، الجيزة، كدمات وسحجات.

7- طارق فتحي حمادة 58 سنة، الجيزة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمة باليد اليسرى.

8- عزة حماد على 57 سنة، الجيزة، كدمات وسحجات.

وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.