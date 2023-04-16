محافظ القاهرة يشرف على إنقاذ عمال تعرضوا للاختناق أثناء توصيل صرف صحي بحلوان

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إنقاذ عدد من العمال التابعين لاحدى الشركات الخاصة والذين تعرضوا للاختناق أثناء مشاركتهم فى أعمال الدفع النفقى لتوصيل الصرف الصحى بين العزبتين القبلية والبحرية بحلوان .

وأسفر الحادث عن بعض حالات الوفاة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .