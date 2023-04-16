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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ القاهرة يشرف على إنقاذ عمال تعرضوا للاختناق أثناء توصيل صرف صحي بحلوان

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إنقاذ عدد من العمال التابعين لاحدى الشركات الخاصة والذين تعرضوا للاختناق أثناء مشاركتهم فى أعمال الدفع النفقى لتوصيل الصرف الصحى بين العزبتين القبلية والبحرية بحلوان .
وأسفر الحادث عن بعض حالات الوفاة،  وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محافظ القاهره الصرف الصحى