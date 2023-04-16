انتشال 5 جثث في واقعة انهيار بيارة صرف صحي بحلوان

انتشل رجال الدفاع المدني، جثامين 5 من المتوفين فى واقعة انهيار بيارة الصرف الصحي بمنطقة العزبة القبلية بحلوان.

ويكافح رجال الإنقاذ لانتشال باقى العمال المحاصرين بالأسفل.

وانهارت بيارة صرف صحى على 7 عمال بمنطقة العزبة القلبية بحلوان وهرعت أجهزة الأمن لمكان الأمن لمكان الحادث .

بلاغ بانهيار حفرة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار بيارة على عدد من العمال، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهار الحفر عليهم علي عمق كبير تحت الأرض ويكافح رجال الإنقاذ لانتشالهم وسط صعوبة بالغة، ويتم إجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.