مدير "آثار الإسكندرية" يتفقد مشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش

تفقد محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، اليوم، لمشروع صيانة وترميم مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية والمسجل في عداد الآثار الإسلامية بالاسكندرية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 449 لسنه 1990 م يرافقة المهندس عاصم عياد المشرف علي الإدارة الهندسية بدار الأوبرا بالاسكندريه، راندا يوسف مدير منطقة اثار وسط الاسكندريه وجهاز الاشراف الاثري شيماء محمد وادارة الترميم الدقيق محمد فوزي.

واضاف خلال تصريح صحفي له اليوم، أنه يتم مشروع صيانه وترميم مسرح سيد درويش تحت الاشراف الاثري لمنطقة اثار الاسكندريه بقطاع الاثار الإسلامية والقبطية واليهودية وقطاع المشروعات بشقية الهندسي والترميم الدقيق.

وتابع أنه بناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعلي نفقة دار الأوبرا المصرية.

والجدير بالذكر ان مبني مسرح سيد درويش بني في الفترة الاولي لعهد الملك فؤاد الاول مكان مسرح زيزينيا الشتوي في الفترة من 1918 م الي 1921 م وبناة الثري اللبناني بدر الدين قرداحي علي مساحة 1500 م حيث عهد للمهندس الفرنسي جورج بارك بانشاء مسرح علي نسق اوبرا فينا بالنمسا وزينة بمجموعة من العناصر الزخارفيه ذات الطابع الكلاسيكي الاوربي وسمي اول الأمر تياترو محمد علي ثم تغير الاسم الي مسرح سيد درويش منذ عام 1962 م.

ويتخذ المسرح الشكل المستطيل ويتكون من صاله رئيسيه وملحقاتها ويقع المدخل الرئيسي بالجهة الجنوبية ويتميز المسرح بوجود زخارف نباتية محورة واخري هندسية و ادمية.