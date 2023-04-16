انتشال جثتين من حفرة الصرف المنهارة بحلوان

لقي عاملين مصرعهما وتم انتشال جثتيهما فى واقعة انهيار حفرة الصرف الصحي بمنطقة العزبة القبلية بحلوان.

كما تم انتشال عامل مصاب وتم نقله للمستشفي في حالة حرجة.

ويكافح رجال الإنقاذ لانتشال باقى العمال المحاصرين بالأسفل.



وانهارت منذ حفرة صرف صحى علي 7 عمال بمنطقة العزبة القلبية بحلوان وهرعت أجهزة الأمن لمكان الأمن لمكان الحادث .

بلاغ بانهيار حفرة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده انهيار حفرة علي عدد من العمال. وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين أنه أثناء قيام عمال بإصلاح ماسورة صرف صحي انهار الحفر عليهم علي عمق كبير تحت الارض ويكافح رجال الإنقاذ لانتشالهم وسط صعوبة بالغة، وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.