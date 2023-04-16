"البحر المالح" على مسرح مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

يشهد مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في التاسعة مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي الجديد "البحر المالح"، والذي يقدم مجانا للجمهور.

"البحر المالح" هو العرض التطبيقي لمادتي الغناء، والحكي، للدفعة الثامنة باستوديو الممثل، الذي يشرف عليه المخرج محمد مرسى، وأطلقه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

العرض تدريب غناء محمد شحاتة، وتدريب حكي إبراهيم أحمد، تصميم بوستر أحمد صيام، مابينج وجرافيك محمد المأموني، مساعد مخرج حازم خميس، والمخرج المنفذ محمد طوسون.

وقد استطاع قطاع صندوق التنمية الثقافية، على مدى اثنان وثلاثين عاما منذ إنشائه عام 1989 أن يلعب دورا فعالا ومؤثرا في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، بالإضافة إلى مد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض.

كما يعمل القطاع على اكتشاف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.