مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف في السودان إلى وقف الأعمال العدائية فورا والعودة للحوار

الأحد 16/أبريل/2023 - 11:54 ص

دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف في السودان إلى وقف الأعمال العدائية فورا واستعادة الهدوء، وطالب جميع الأطراف بالعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان وأعرب عن القلق البالغ بشأن الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب أعضاء مجلس الأمن ـ في بيان مساء السبت بتوقيت نيويورك، عن الأسف لوقوع خسائر في الأرواح وإصابات بما في ذلك بين المدنيين، وشدد أعضاء مجلس الأمن، المكون من 15 عضوا، على أهمية الحفاظ على الوصول الإنساني وضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة. وجدد الأعضاء التأكيد على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال جمهورية السودان وسلامتها الإقليمية.