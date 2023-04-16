"الطرق والكباري" توضح حقيقة تعرض طريق "شرم الشيخ - دهب" للتدمير الكلي جراء السيول

نفت الهيئة العامة للطرق والكباري ما تردد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طريق شرم الشيخ/ دهب للتدمير الكلي نتيجة تعرضه للسيل مؤخرا.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق في بيان إعلامي الحقائق التالية:

1. يبلغ طول الطريق 80 كيلو وتعرض جزء منه بطول 30 كيلو (من كيلو 35 إلى كيلو 65 ) للسيل بتاريخ 10/4/2023 مما ادى إلى حدوث بعض الأضرار في أماكن متفرقة في هذه المسافة كالاتى ( اضرار بطبقات الرصف - ونحر جانبى بالطبانات - واطماءات على الطريق )

2. جرى الدفع فوراً بفرق التعامل مع الكوارث من الهيئة العامة للطرق والكبارى.

3. جرى التنسيق مع إدارة المرور بشرم الشيخ لعمل التحويلات المرورية اللازمة بالمناطق المتضررة بالطريق .

4. جرى دفع عدد (34) معدة من المعدات الهندسية والمتمثلة فى (6 لودر- و7 جـريدر - و3 هراس -و11 قـلاب - و3 كســاحة – و1 تـانـك ميــاه - و1 فنشر - و2 هراس اسفلت) كما جرى ازالة كافة الاطماءات على جسم الطريق بمشاركة عدد 2 من المكانس الميكانيكية وذلك لمسافة (15 كيلو) .

5. جرى البدء الفورى لأعمال الأتربة وطبقات الأساس تمهيداً للرصف للمناطق المتضررة من جسم الطريق بعد تصريف مياه السيل .

6. جرى البدء فى أعمال الرصف لطبقات الاسفلت المتضررة جراء السيل إعتباراً من اليوم السبت الموافق 15/04/2023 ومخطط إنهائها يوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل 2023

7. الطريق جرى ازدواجه عام (2005) ليصبح بعرض 2 حارة / اتجاه ومزود بعواكس فسفورية على نيوجيرسى وعيون قط وعلامات ارشادية فسفورية تحقق سلامة المرور وتخطيط ارضى .

8. جرى عمل صيانة للطريق عام 2021 لمسافة 16 كم بتقنية FDR من جهة شرم الشيخ

9. جرى الانتهاء من اعمال ملىء الشروخ وتدوير طبقات الرصف الاسفلتى لمسافات متفرقة من الطريق بتقنية FDR / CIR بتاريخ 15/10/2022 .

10. جرى الانتهاء من أعمال تطوير و رفع كفاءة قطاع من الطريق بطول 4,5 كم من وادى مدسوس حتى وادى الكيد شامل الاعمال الصناعية (إنشاء عدد 1 بربخ صندوقي بوادي الكيد + 1 بربخ صندوقي بوادي مدسوس) باجمالي 55 فتحة لتصريف السيول وذلك بتاريخ 15/11/2022 وقد قامت البرابخ بالدور المنوط بها فى استقبال السيول دون ادنى ضرر على الطريق .

11.اما بخصوص المنطقة المتضررة من السيول فتم الدفع بلجنة من هيئة الطرق وعدد من أساتذة الجامعات لتحديد خطة العمل بها لحمايتها من اخطار السيول وتم ادراج مسافة 40 كم من الطريق والتى تشمل المسافة المتضررة من الطريق بخطة العام المالى القادم 2023/2024 كما انه مخطط استكمال إزدواج طريق دهب نويبع واتخاذ الاجراءات الخاصة بالحماية من السيول

12. الطريق مزود بنقاط مرور / امنية لاحكام السيطرة المرورية والامنية للطريق .

13. الطريق يوجد به خدمات متمثلة فى محطات خدمة / تموين سيارات شاملة استراحات وكافيتريات ودورات مياه ومساجد و مزود بنقاط اسعاف .

14.يبلغ إجمالي ماتم صرفه حتى الآن على أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة التي تمت بعدد من قطاعات الطريق 203 مليون جنيه(130 مليون جنيه تكلفة تطوير ورفع كفاءة 4.5 كم من وادي الكيد حتى وادي مدسوس - 73 مليون جنيه تكلفة أعمال صيانة لقطاعات متفرقة من الطريق

15. تؤكد الهيئة ان ما تناولته وسائل الإعلام من أن تكلفة تطوير طريق شرم الشيخ دهب تبلغ 5.5 مليار جنيه عار تماما من الصحة وأن هذه التكلفة المشار إليها خاصة بإنشاء طريق النفق/ شرم الشيخ الجديد.