السفير المصرى بهولندا يحضر صلاة قداس عيد القيامة بـ«كاتدرائية العذراء» في أمستردام.. صور

صلى الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي احتفالا بعيد القيامة المجيد مساء أمس السبت الموافق الخامس عشر من شهر إبريل الجاري بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، وبحضور القمص جورجيوس افا مينا المنتدب للخدمة في الإيبارشية أثناء فترة عيد القيامة وخورس الشمامسة وعدد غفير من شعب الكاتدرائية.



وقد حضر القداس الإلهي السفير المصرى بلاهاي، حاتم عبد القادر وبصحبته المستشار، شريف عبد العزيز نائب السفير إلى كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام لتقديم التهنئة بالعيد ونقل تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الجالية القبطية بهولندا وقد نقل سعادة السفير أيضا تهنئة أعضاء البعثة الدبلوماسية إلى الجالية القبطية بهولندا.

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