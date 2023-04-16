ads
الأحد 16 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

السفير المصرى بهولندا يحضر صلاة قداس عيد القيامة بـ«كاتدرائية العذراء» في أمستردام.. صور

الأنبا أرساني
الأنبا أرساني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صلى  الأنبا أرساني أسقف هولندا القداس الإلهي احتفالا بعيد القيامة المجيد مساء أمس السبت الموافق الخامس عشر من شهر إبريل الجاري بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بأمستردام، وبحضور القمص جورجيوس افا مينا المنتدب للخدمة في الإيبارشية أثناء فترة عيد القيامة وخورس الشمامسة وعدد غفير من شعب الكاتدرائية.


وقد حضر القداس الإلهي السفير المصرى بلاهاي، حاتم عبد القادر وبصحبته المستشار، شريف عبد العزيز نائب السفير  إلى كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام لتقديم التهنئة بالعيد ونقل تهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى الجالية القبطية بهولندا وقد نقل سعادة السفير أيضا تهنئة أعضاء البعثة الدبلوماسية إلى الجالية القبطية بهولندا.

1BF437CF-06EF-44A5-A12B-F2EEE4C8E317
1BF437CF-06EF-44A5-A12B-F2EEE4C8E317
062F048C-1A05-4BD2-B7E9-02CCC0FABDDB
062F048C-1A05-4BD2-B7E9-02CCC0FABDDB
55221CFE-9A59-4218-90B7-68F3DDC4BE5C
55221CFE-9A59-4218-90B7-68F3DDC4BE5C
654B0DD9-5B97-4B2A-B419-D7B3BFCBD5F5
654B0DD9-5B97-4B2A-B419-D7B3BFCBD5F5
73B1F059-FB65-4ADC-88AA-B5B00E505C4B
73B1F059-FB65-4ADC-88AA-B5B00E505C4B
C31BAD63-EF32-4F57-987C-485258AD4B3A
C31BAD63-EF32-4F57-987C-485258AD4B3A
F30DC7B4-7D0A-404C-B9C6-97D84860BBC5
F30DC7B4-7D0A-404C-B9C6-97D84860BBC5
40709F40-00CB-46FD-AD2E-70F0CA50BE04
40709F40-00CB-46FD-AD2E-70F0CA50BE04
الانبا ارساني اسقف هولندا عيد القيامه المجيد السفير المصرى بلاهاي حاتم عبد القادر المستشار شريف عبد العزيز نائب السفير