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الأحد 16 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الخارجية الأمريكى يلتقى الرئيس الفيتنامى لبحث الشراكة بين البلدين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن مع الرئيس الفيتنامى، الأمين العام للحزب الشيوعى، نجوين فو ترونج لبحث الشراكة بين البلدين.

وجاء في بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكىي التقى اليوم مع الأمين العام للحزب الشيوعى ورئيس فيتنام نجوين فو ترونج فى هانوى.

وتابع البيان أن بلينكن سلط الضوء على المسار الإيجابى للشراكة بين الولايات المتحدة وفيتنام، بما في ذلك مشاركة فيتنام في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ والتعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ. 

وجدد الوزير التأكيد على رغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيادة تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية، كما ناقش الرئيس والأمين العام في مكالمتهما في 29 مارس. وناقش الأمين العام والوزير أهمية وجود منطقة حرة ومنفتحة ومزدهرة ومرنة وسلمية.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونج بحث الشراكة بين البلدين