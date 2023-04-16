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الأحد 16 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكى يبحث مع ماكرون هاتفيا نتائج زيارته الأخيرة للصين

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى السبت أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في مكالمة هاتفية زيارة الأخير للصين.

وكتب زيلينسكي في تلغرام: "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلالها مناقشة نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".

وقال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي خلال مقابلة صحفية أجراها في نهاية الأسبوع إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو لبكين في ما يتعلق بقضية تايوان.

وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلًا قائلاً خلال زيارته لأمستردام الأربعاء إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني "التبعية" لها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون