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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السويد تفرج عن روسية محتجزة يشتبه في قيامها بالتجسس الصناعي

السويد
السويد
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أفرج مكتب المدعي العام السويدي عن سيدة روسية اعتقلت يوم الخميس، للاشتباه في قيامها بالتجسس الصناعي.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المدعي العام السويدي جيمس فون ريس قوله:"الشكوك ضد المعتقلون أصبحت أقل قوة يوم الخميس. كما لم تكن هناك أسباب كافية للاحتجاز. لذلك اتخذت قرارا اليوم بالإفراج عن هذا الشخص".
ولا يزال التحقيق الأولي مستمرا.

ولم يكن المدعي السويدي متاحا للرد على الاستفسارات كما أنه ليس لدى الدائرة الصحفية لمكتب المدعي العام أي معلومات أخرى بخصوص هذه القضية.

وقالت قناة "تي في 4" يوم الجمعة إن المعتقلة كانت تعمل في مصفاة نفط تابعة لشركة بريم في جوتنبرج. وفيما يتعلق باحتجاز المرأة الروسية، تم استدعاء عدد من الأشخاص للاستجواب، و"تم إجراء عمليات تفتيش في أماكن مختلفة".

سيدة روسية اعتقلت السويد التجسس الصناعي