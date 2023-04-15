قصور الثقافة تواصل تقديم فعاليات الأسبوع الثقافي بأسيوط

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعاليات الأسبوع الثقافي، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بأسيوط، والذي تستضيفه المكتبة حتى الأربعاء 19 أبريل الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

يأتي ذلك تزامنا مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة أسيوط، ويشارك به عدد من الوزارات والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

تضمنت الفعاليات ورشة رسم وتلوين من تقدمها الفنانة هند حسين، كما قدمت الفنانتين هدى محمد صلاح، وعلياء الشريف، عرض مسرح عرائس تناول أهمية الصيام والغرض منه والدروس المستفادة منه، وتواصل الدكتورة حنان عبد الرحمن أستاذ الحرف التراثية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ورشة الخيامية مع المتدربات، كما قامت نورهان ثروت بعمل ورشة أشغال فنية بالخرز، وشرح كيفية عمل تشكيلات فنية مختلفة بالخرز.

بينما قدمت الفنانة هدى صلاح محاضرة تفاعلية باستخدام أوراق القص واللصق، عن رعاية الطفل والطفولة في ضوء رؤية مصر 2030، حيث تناولت عناصر رؤية مصر 2030 الثمانية بشكل مبسط للأطفال وأنها مستمدة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشرة، في شكل مشوق للأطفال والمشروعات والمبادرات التي تتبناها الدولة المصرية لدعم ورعاية الأطفال وتنميتهم، مثل دعم التعليم والمبادرات التي تهتم بدعم الاطفال والطفولة مثل مبادرة حياة كريمة، كما تطرقت أيضا إلى جائزة "المبدع الصغير"، وكيفية التقدم للجائزة وشروطها، والمشروع الوطني للقراءة، وكذلك تناولت معلومات مستفيضة عن كيفية التقدم للمشروع وشروطه.

واستمتع الأطفال بمجموعة من الألعاب، وقراءة الكتب المسلية، والتفاعل على أنغام أغاني شهر رمضان الكريم، جاء ذلك بحضور هاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة، وأحمد حمزة مدير قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر والمنسق العام للبرنامج.

تقام فعاليات الأسبوع الثقافي بإشراف إقليم وسط الصعيد برئاسة ضياء مكاوي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وينظمها فرع ثقافة أسيوط والإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال بإدارة أحمد يسري.