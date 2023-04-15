تجدد الاشتباكات العنيفة في الخرطوم وإطلاق نار كثيف

تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم السبت، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأفاد شهود عيان بأن حرب شوارع تجري حاليا في شوارع العاصمة السودانية وأن المعركة احتدمت في مجموعة من الأحياء في المدينة.

وأكد الشهود أن أسلحة خفيفة ومتوسطة تستخدم في القتال. كما سمعت إطلاقات نارية من أسلحة ثقيلة.

وقال الجيش السوداني أن قواته تقوم بملاحقة عناصر قوات الدعم السريع، في حين زعمت الأخيرة أنها تسيطر حاليا على مبنى الاذاعة والتلفزيون.

كما تجري مواجهات في مدينة الأبيض بشمال كردفان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية أن قوات تابعة للدعم السريع توغلت في مطار الخرطوم وأن القوات المسلحة تصدت لها في المطار ومحيطه.

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في وقت لزم السودانيون بيوتهم للاحتماء من القتال.

وقال قالئد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي إن قواته "لن تتوقف" إلا بعد "السيطرة الكاملة على كل مواقع الجيش".

ولفت إلي أنه لا يمكنه التكهن بموعد توقف القتال.

من جانبه قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش إن حميدتي "يقود ميليشيا مدعومة من الخارج".

وتدور الاشتباكات الآن بين الجانبين حول مبنى وسائل الاعلام التابعة للدولة في أم درمان بهدف السيطرة عليها، فيما انقطع ارسال التلفزيون بعد أن ظل ضعيفا لبعض الوقت.

وفي نفس الضاحية، تعرض صحفي من قناة "بي بي سي" الناطقة بالعربية إلى اعتداء من أحد العسكريين، بحسب ما أعلنت القناة.

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.