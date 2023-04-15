أجراس الكاتدرائية المرقسية تعلن بدء قداس عيد القيامة.. شاهد

دقت أجراس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتعلن بدء قداس عيد القيامة المجيد. فيما بدأ موكب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في الدخول ليعلن بدء صلوات القداس الإلهي إذ خرج من مقره يتقدمه الاساقفة والقساوسة وصولًا إلى الكنيسة في نهاية الموكب الكنسي الذي ينتهي بهيكل الكنيسة.

ويشارك بالحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين ورجال الدولة ومندوب عن الأزهر الشريف وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.



وبدأ منذ قليل، قداس عيد القيامة المجيد، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني صلوات القداس الإلهي.

ويشارك البابا تواضروس في صلوات القداس، عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة، حيث يقود المعلم إبراهيم عياد كبير المرتلين، ومرتل الكاتدرائية وكبير شمامسة الكاتدرائية، اليوم تمثيلية القيامة أمام البابا تواضروس الثاني، وذلك خلال ترأسهم قداس عيد القيامة المجيد.

أجراس الكاتدرائية المرقسية تعلن بدء قداس عيد القيامة

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