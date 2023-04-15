إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بمطاي

واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي اليوم السبت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء فى المهد، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز مدينه مطاي برئاسة المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وباشراف على الكيال و فضل الجبالى نائبا رئيس المركز حيث تم أزاله ١٠ حالات تعدي حيث تم ازاله حالات التعدى وذلك بحضور رئيس الحى.

وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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