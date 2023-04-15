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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 10 حالات تعدٍ بالبناء بدون ترخيص بمطاي

إزالة ١٠حالات تعدي
إزالة ١٠حالات تعدي بالبناء بدون ترخيص
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واصلت الوحدة المحلية لمركز مطاي اليوم السبت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء فى المهد، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز مدينه مطاي برئاسة  المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينه مطاي وباشراف  على الكيال و فضل الجبالى نائبا رئيس المركز حيث تم أزاله ١٠ حالات تعدي حيث تم ازاله حالات التعدى   وذلك  بحضور رئيس الحى.
وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد محمود نائب المحافظ بضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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