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السبت 15 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية العراقية تناشد جميع الأطراف السياسية السودانية لتغليب لغة الحوار

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية
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أعلنت وزارة الخارجية العراقية عبر سفارتها في الخرطوم، عن متابعتها أوضاع رعاياها المتواجدين في السودان، وذلك وسط التطورات الأمنية الجارية هناك.

وناشدت الوزارة في بيان لها: "المواطنين العراقيين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية هناك".

وتابعت: "ندعو جميع الأطراف السياسية السودانية إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد حفاظا على السلم الأهلي وخدمةً لمصالح الشعب السوداني الشقيق".

وصباح اليوم السبت، نشبت مواجهات في الخرطوم، بين القوات المسلحة التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

وزارة الخارجية العراقية أوضاع رعاياها المتواجدين في السودان الأطراف السياسية السودانية تغليب لغة الحوار