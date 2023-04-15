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السبت 15 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 3 محاضر وضبط أسماك مملحة فاسدة في أبو قرقاص

ضمن جهود متابعة الأسواق لاستقبال شم النسيم

تحرير 3 محاضر وضبط
تحرير 3 محاضر وضبط كميات من الأسماك المملحة غير صالحة
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 أعلنت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص، عن ضبط كمية من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الادمي، خلال حملة رقابية نظمتها الوحدة المحلية اليوم السبت بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، ضمن خطة المحافظة للاستعداد لاستقبال أعياد "القيامة" وشم النسيم.

 

من جانبه، أوضح تاج ابو سداح رئيس مركز أبو قرقاص، انه تم خلال الحملة التحفظ على كمية من الأسماك المملحة تزن 200 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولتغير في خواصها الطبيعية، بالإضافة لتحرير 3 مخالفات للحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

 

وأكد رئيس المركز، استمرار جهود الوحدة المحلية بالتواجد الميداني داخل الأسواق لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات على المواطنين.

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