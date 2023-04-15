حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS EFESSOS ) التى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 67 ألف طن من الغاز المسال.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29214 طنا تشمل: 16059 طن يوريا صب و1000 طن صويا و2855 طن رمل و1300 طن مولاس و8000 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34742 طن تشمل: 2542 طن فول و11250 طن ذرة و8611 طن قمح و6683 طن صويا و1151 طن خشب زان و2707 طن زيت طعام و1498 طن حديد و300 طن حديد مقولب.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 694 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 285 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1898 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 156319 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 127707 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2469 طن قمح متجهين إلى كوم ابو راضى، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2880 شاحنة.

قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط ، إن الميناء يؤكد مزاياه التنافسية بتفريغ وشحن بضائع عامة ونقلها عبر نهر النيل، في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري، واستكمالاً للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري.