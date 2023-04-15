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السبت 15 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاتحاد الأوروبي يدعو كل القوى بالسودان لوقف العنف فورًا

اشتباكات بين الجيش
اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريعة في السودان
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 أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشأن التطورات الجارية في السودان ، ودعا جميع الأطراف الى بذل كل الجهود لوقف حملة التصعيد في السودان ، ودعا أيضا الأطراف المدنية للتدخل للضغط على الأطراف كي يتوقفوا عن استخدام السلاح.

وقال سلامة عطالله مراسل القاهرة الاخبارية من بروكسل إن الاتحاد الأوروبي أعرب أيضا عن استغرابه لهذه التطورات، مضيفا “الأشهر الاخيرة حملت الكثير من المبشرات حول تطور العملية السياسية التي كان يفترض ان تؤدي الي نتائج ملموسة بعد أربع سنوات من الإطاحة بنظام البشير”.

وتابع عطالله ، أن الاتحاد الاوروبي يؤكد ان الاتفاقية السياسية هي الأساس لبناء حكومة مدنية انتقالية ، هذه الحكومة هي التي يفترض ان تعيد ترتيب الوضع العسكري ويكون الجيش السوداني موحد .

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