تزوير للتاريخ وتحيز عرقي وطمس للهوية الفرعونية.. وثائقي نتفليكس يثير الغضب

اثار الاعلان الترويجي لوثائقي جديد حول حياة الملكة الفرعونية كليوباترا الذي بثه منصة نتفليكس حالة جدل واسع على السوشيال ميديا في مصر،وفقا لتقرير اوردته فضائية العربية.

تجسد دور الملكة كليوباترا الممثلة الأمريكية أديل جيمس، وهذا العمل هو واحد من سلسلة أعمال وثائقية من المقرر أن تطرحها نتفليكس تباعا تتناول حياة الملكات الأفريقيات البارزات.

وأكد التقرير أن النشطاء إتهموا المنصة الأمريكية بتزوير المعطيات التاريخية، والتحيز العرقي، وطمس الهوية الفرعونية.

وأفاد التقرير أن ظهور الملكة ذات الأصول المقدونية بملامح أفريقية وبشرة سمراء يدل على تحيز ، مما أدى إلى توقيع آلاف النشطاء على عريضة لسحب المسلسل المقرر عرضه في 10 مايو المقبل.