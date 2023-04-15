القوى العاملة: انطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا " بالإسكندرية

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بشأن انطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة وذلك بمقر شركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بأهمية التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل والحفاظ على أرواح العمال وممتلكات المنشآت .

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالأسكندرية في تقريره للوزارة ، أنه تم مناقشة مفهوم وتاريخ السلامة والصحة المهنية، وكيفية إعداد منظومة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت فضلاً عن التوعية بكل مخاطر بيئة العمل الفيزيائية والميكانيكية والبيولوجية والسلبية وكيفية إعداد خطة طوارئ للتصرف في أي حالة طوارئ تتعرض لها المنشأة.

وأضاف مدير المديرية أنه قد شارك في الندوة 45 من العاملين بالشركة وجهاز السلامة والصحة المهنية، وألقى الندوة المهندسة بسمة مصطفى مفتش السلامة والصحة المهنية بمنطقة وسط، بحضور مسئولى الشركة.

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