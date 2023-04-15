كاتي بيري وأندريا بوتشيلي وليونيل ريتشي يشاركون في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، عن قائمة النجوم المشاركين فى حفل تنصيب الأمير تشارلز الثالث، المقرر إقامته في 7 مايو المقبل بقلعة وندسور.

ومن بين المشاركين في الحفل المغنية كاتي بيري، والمغني الشهير ليونيل ريتشي وقال ريتشي في بيان صحفي: "مشاركة المسرح مع فنانين آخرين في حفل التتويج هو حدث لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر وسيكون شرفًا واحتفالًا".

وقالت بي بي سي، التي ستنتج الحفل وتُبثه، إن نجما الأوبرا أندريا بوتشيلي وبرين تيرفيل سيؤدون دويتو معًا، كما سيظهر ملحن الروح الكلاسيكي أليكسيس فرينش في حفل التتويج.

ومن المقرر أن تقام مراسم التتويج الرسمية للملك تشارلز الثالث، بعد فترة حداد على والدته، الملكة إليزابيث الثانية، في 6 مايو بكنيسة وستمنستر في لندن.