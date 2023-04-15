خبير: مصر حريصة على مصالح الدول الإفريقية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية

قال شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ، إن دعوة مصر لإتاحة ١٠٠ مليار دولار للدول النامية لدعم التغيرات المناخية، دليل على حرص الدولة على دورها الريادي في المنطقة.

وأضاف شاكر أبو المعاطي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، اليوم الأحد، أن تلك الدعوة دليل أيضا على حرص مصر على مصالح الدول الإفريقية الأكثر تضررا بالتغيرات المناخية.

وتابع: أن قمة المناخ بشرم الشيخ ضمت إتفاقية الخسائر والأضرار، لدعم الدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، وبالرغم من انتهاء القمة إلا أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ دورها الريادي.

وأوضح أن مصر تسعى إلى دمج هيئات المجتمع المدني مع الحكومة، لمنع مشاكل تغير المناخ وتأثيره على البلاد، مشددا على أن أزمة تغير المناخ وجودية ويجب الوصول إلى حلول واقعية وفعالة.