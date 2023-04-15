مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان

قالت وزارة الخارجية، في بيان، منذ قليل، إن جمهورية مصر العربية تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك، وتطالب كل الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

وتشهد العاصمة الخرطوم، اشتباكات عنيفة بين الجانبين، حيث نقلت وسائل الإعلام الدولية أن محيط قاعدة مروى الجوية العسكرية يشهد وجود انفجارات وتصاعد الدخان من داخله، فضلًا عن وقوع اشتباكات بين الطرفين بأسلحة ومدافع ثقيلة.

وفي وقت سابق، حذرت القوات المسلحة السودانية من تحركات وتحشيد قوات الدعم السريع.

وقالت في بيان لها: يقع على عاتق القوات المسلحة دستورا وقانونا، حفظ وصون أمن وسلامة البلاد، يعاونها في ذلك أجهزة الدولة المختلفة، وقد نظمت القوانين كيفية تقديم هذا العون، بناء على ذلك وجب علينا أن ندق ناقوس الخطر، بأن بلادنا تمر بمنعطف تاريخي وخطير، وتزداد مخاطرة بقيام قيادة قوات الدعم السريع بتحشيد القوات والانفتاح داخل العاصمة وبعض المدن.

وتابعت: هذه التحركات والانفتاحات تمت دون موافقة قيادة القوات المسلحة أو مجرد التنسيق معها مما أثار الهلع والخوف في أوساط المواطنين، وفاقم من المخاطر الأمنية، وزاد من التوتر بين القوات النظامية.

