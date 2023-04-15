واشنطن وسول وطوكيو يبحثون إجراء تدريبات صاروخية لردع تهديدات بيونج يانج النووية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد ، بأن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية أعلنوا في بيان مُشترك، إنها ناقشت إجراء تدريبات دفاعية صاروخية وتدريبات على العمليات المضادة للغواصات؛ لردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية والرد عليها.

جاء الإعلان خلال المحادثات الثلاثية الدفاعية الثالثة عشرة التي استضافتها واشنطن، أمس الجمعة؛ لتبادل تقييمات البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الأوسع نطاقًا، وكذلك للتشاور حول سُبل ملموسة لتعزيز التعاون الأمني الثلاثي، حسبما جاء في البيان المُشترك.

وأضاف البيان أن ممثلي الدول الثلاث "حثوا كوريا الشمالية على وقف جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار على الفور.. وأكدوا مجددًا أن أي تجربة نووية لكوريا الشمالية، في حال إجرائها، ستقابَل برد قوي وحازم من المجتمع الدولي".

جاء هذا في أعقاب إعلان بيونج يانج أمس الجمعة، إجراء اختبار لصاروخ باليستي عابر للقارات، يعمل بالوقود الصلب في تطور يهدف إلى "تعزيز جذري" لقواتها، والذي قال خبراء إنه سوف يُسهل إطلاق الصواريخ دون سابق إنذار.