نصيحة من خبيرة تغذية بشأن تناول الفسيخ في رمضان

نصحت الدكتورة منال عز الدين خبيرة تغذية في معهد تكنولوجيا الأغذية، بعدم تناول الرنجة والفسيخ والملوحة والأسماك المملحة في شهر رمضان، ولكن من يحب تناوله غدا يجب الإعداد بشكل آمن وصحي.

وأضاف خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد "أنصح المشاهدين بلاش فسيخ، لان نسبة الملوحة فيه عالية جدا وسيشعرون بالعطش الشديد في اليوم التالي بالصيام، كما أن للفسيخ مشكلات يجب أن نتناولها في الشهر الفضيل مثل البكتيريا اللاهوائية التي تكون موجودة في أنسجة الفسيخ ولا يمكن التخلص منها بالخل أو الليمون أو البصل أو الغليان أو القلي".

وتابعت: "أكل الفسيخ مغامرة، والمضاعفات الناجمة عنها إصابة الجهاز التنفسي بشلل ويحدث غثيان وقيء وزغللة ودوار، وفي هذه الحالة لن ينفع كيس الفوار او كوب الشاي، فيجب التوجه فورا إلى غسيل المعدة في مركز السموم للحصول على المصل".