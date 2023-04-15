تعرف على أبرز المرشحين لتولي المنتخبات الوطنية

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن الأسماء المرشحة لتولي مهمة تدريب المنتخبات السنية في مصر، من جانب اتحاد الكرة، خلال الفترة المقبلة.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت ، أن الاتحاد المصري لكرة القدم، وضع شرطًا لاختيار المدير الفني للمنتخبات السنية على رأسها امتلاك المدير الفني مسيرة دولية كلاعب وتمثيله المنتخبات.

وأكد أن خالد جلال المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي الأقرب لتولي تدريب منتخب الشباب مواليد 2003 والذي سيتم منحه الفرصة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وأشار إلى أنه يتمنى قبول خالد جلال عرض اتحاد الكرة فور حدوثه لأن هذا الجيل يضم لاعبين مميزين ويحتاج لمدرب صاحب اسم مميز ويستطيع التعامل مع هؤلاء اللاعبين.

وذكر أن محمد شوقي المدرب العام السابق للمنتخب الأول مرشح بقوة لتولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، مضيفًا أنه كان لاعبًا مميزًا وعمل مع مدربين كبار في المنتخب الأول.

وتابع أن وائل رياض شيتوس مرشح بقوة لتولي قيادة منتخب الناشئين مواليد 2007 كما تم ترشيح سيد معوض لتولي قيادة منتخب مواليد 2008.