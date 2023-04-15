اليوم.. طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحرى بارد ليلا والعظمى 29 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية ودافئ علي السواحل الشمالية الغربية وحار علي جنوب سيناء وجنوب البلاد وطقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ويشهد السبت، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية علي فترات متقطعة. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغري 15 ، وعلى جنوب سيناءوسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 20 ،وعلى شمال الصعيد 32 والصغري 16 ، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 20 درجة .