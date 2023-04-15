ولي العهد السعودي يستعرض مع رئيس مجلس النواب العراقي العلاقات الأخوية بين البلدين

السبت 15/أبريل/2023 - 09:58 ص

اجتمع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في جدة مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

واستعرض الجانبان - حسبما نقلت قناة (السعودية الإخبارية) - العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والعراق.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ونائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز الشمري، فيما حضره من الجانب العراقي القنصل العام العراقي في جدة محمد سمير النقشبندي.