ولي العهد السعودي يستقبل سلطان بروناي بقصر السلام بجدة

السبت 15/أبريل/2023 - 09:43 ص

استقبل ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة سلطان بروناي حاج حسن البلقية.

وذكرت قناة (السعودية الإخبارية) اليوم السبت، أنه تم إجراء مراسم استقبال رسمية لسلطان بروناي حاج حسن البلقية.

وعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسلطان بروناي دار السلام اجتماعًا تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات.